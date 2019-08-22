Белкина о допуске России на Паралимпиаду: важно, что об этом заявили официально

Главный тренер паралимпийской сборной России по фехтованию Елена Белкина прокомментировала заявление президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса о том, что сборная России допущена к участию в Играх-2020 в Токио (Япония).

«Для нас важно, что это было озвучено официально. Разумеется, мы это давно знали, но приятно, что об этом узнаёт вся страна, потому что очень многие за нас искренне переживают. Мы прошли тяжёлый путь по созданию антидопинговых агентств, сейчас наши спортсмены и тренеры стали самыми просвещёнными в данном вопросе, при том что первоначально ситуация была крайне драматической», — приводит слова Белкиной «RT на русском».

Российские паралимпийцы не были допущены на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на основании выводов расследования комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.