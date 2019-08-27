Медведева рассказала о своей главной обязанности в качестве посла сборной на ОИ

Двукратный призёр Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева прокомментировала информацию о том, что она стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Я безумно рада всех видеть, мы сидим тут с потрясающими людьми. Для меня большая честь находиться на Олимпийских играх, для меня это необычно, это моя вторая Олимпиада.

Я безумно жду время, когда мы попадём в Олимпийскую деревню. Для меня огромная честь быть с командой и поддерживать её в такие моменты.

Для всей нашей команды было очень сложно подготовить себя морально, потому что у нас не было нашего флага. Но все и так знают, какую мы страну представляем, так что всё было потрясающе.

Я знакома со многими спортсменами летних видов спорта, особенно с гимнастками и гимнастами. Я буду рада иметь возможность находиться там и чувствовать эту особенную атмосферу. Самая главная обязанность — быть там и быть с командой. Я рада, что у меня есть возможность поддержать наших ребят. Я буду со своей командой, буду с Россией. Это уникальная возможность поддержать ребят, потому что я не понаслышке знаю, как это сложно. Но я прошла этот период спокойно. Я надеюсь, что у меня получится придать им сил и энергии. Я постараюсь отдать частичку своей души.", — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Валентина Срибная.