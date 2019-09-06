Жуков отреагировал на предложение Лукашенко о совместном проведении Олимпиады

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поддержал идею президента Беларуси Александра Лукашенко о совместном проведении летней Олимпиады, но усомнился в возможности реализовать этот план в ближайшие годы.



«Я считаю, что это хорошая идея. Но надо поточнее понять, что он имел в виду. В ближайшие годы это нереально. Летняя Олимпиада уже расписана на много лет вперёд: в следующем году будет в Токио, потом Париж, потом Лос-Анджелес. Зимняя недавно была у нас. МОК обычно Олимпийские игры в разных местах проводит. Зимние тоже определены: в 2022 году — в Пекине, потом в Италии», — приводит слова Жукова РБК.



XXXII летние Олимпийские игры пройдут в августе 2020 года в Токио. Проведение Олимпиады в 2024 году доверено Парижу, а Игры-2028 примет Лос-Анджелес.

Лукашенко считает, что Беларусь, Россия и Украина могут вместе принять Олимпиаду