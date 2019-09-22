СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за подлога данных допинг-проб

Россия может быть не допущена на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) после обвинений в подтасовке допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Об этом сообщает The Telegraph.
По информации британского издания, манипуляции проводились в течение 18 месяцев, чтобы скрыть нарушения антидопинговых правил спортсменами из России. Ожидается, что в случае подтверждения этой информации деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет повторно приостановлена, а национальную команду могут отстранить от участия в Играх-2020.
Заседание комитета по соответствию ВАДА состоится в понедельник, 23 сентября. На нём будут рассматриваться материалы, на основании которых Россию подозревают в подлоге данных.
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