Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Летняя Олимпиада / Новости /

ОКР отреагировал на возможное отстранение России от Олимпиады-2020 в Токио

ОКР отреагировал на возможное отстранение России от Олимпиады-2020 в Токио
Летняя Олимпиада 0

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов назвал слухами информацию, что Россию могут отстранить от Игр 2020 года в Токио (Япония).

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство подозревает Россию в подтасовке допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года ВАДА. В связи с этим России грозит отстранение от Олимпиады.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — цитирует Выборнова РИА «Новости».

Заседание комитета по соответствию ВАДА состоится в понедельник, 23 сентября. На нём будут рассматриваться материалы, на основании которых Россию подозревают в подлоге данных.

СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за подлога данных допинг-проб
Комментарии (0)
Новости. Летняя Олимпиада
Все новости RSS
Партнерский контент