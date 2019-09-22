ОКР отреагировал на возможное отстранение России от Олимпиады-2020 в Токио

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов назвал слухами информацию, что Россию могут отстранить от Игр 2020 года в Токио (Япония).

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный по фильмам-расследованиям о допинге в российском спорте, сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство подозревает Россию в подтасовке допинг-проб из Московской лаборатории, переданных в начале 2019 года ВАДА. В связи с этим России грозит отстранение от Олимпиады.

«Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать», — цитирует Выборнова РИА «Новости».

Заседание комитета по соответствию ВАДА состоится в понедельник, 23 сентября. На нём будут рассматриваться материалы, на основании которых Россию подозревают в подлоге данных.