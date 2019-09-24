The Guardian: вероятность отстранения России от Олимпиады-2020 высока
Вероятность отстранения сборной России от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) высока, сообщает The Guardian со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Причиной является несоответствие данных Московской лаборатории, переданных Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информации из базы LIMS, имеющейся в распоряжении агентства.
ВАДА дало российской стороне три недели на предоставление объяснений. Агентство подтвердило открытие расследования в отношении РУСАДА, дело будет рассмотрено по ускоренной процедуре.
Помимо пропуска Игр-2020 России также угрожает отстранение от других международных соревнований, которые подпадают под юрисдикцию ВАДА.
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года.
В Кремле отреагировали на новый скандал вокруг РУСАДА
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