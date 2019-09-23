В Кремле отреагировали на новый скандал вокруг РУСАДА

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал ситуацию вокруг возможного признания РУСАДА несоответствующим кодексу ВАДА. Причиной рассмотрения дела стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.

ВАДА дало российской стороне три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

«Мы знаем, что у ВАДА действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать.



Кремль не связывается с ВАДА, это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там и будет готовиться ответ», — приводит слова Пескова ТАСС.