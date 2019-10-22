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Представлен логотип Олимпиады-2024 в Париже

Представлен логотип Олимпиады-2024 в Париже
Летняя Олимпиада 0

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Париже (Франция) представил логотип соревнований, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

В логотипе отражены три символа, связанные со спортом, Играми и Францией: золотая медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и Марианна (символ Французской республики).

Видео доступно в «твиттере» оргкомитета Игр-2024.

«Эмблема имеет форму и цвет самой прекрасной медали и выражает одну из главных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский огонь приглашает нас к мечте, отражает уникальную энергию Игр и способствует объединению людей.

Что касается Марианны, то это дань уважения женщине, которая является всемирно известным символом Франции", — говорится в сообщении.

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