Власти Токио хотят провести олимпийский марафон ночью

Токио не хочет терять право проведения марафона и полумарафона на летних Олимпийских играх—2020. Ранее сообщалось, что забеги могут быть перенесены в Саппоро из-за ожидающейся жары в столице Японии.



Власти столицы готовы рассмотреть возможность переноса стартов марафона и полумарафона на ночь. Таким образом, атлеты будут защищены от жары. Финиш марафона состоится утром. Об этом сообщает Kyodo.



Отмечается, что к рассмотрению могут быть предложены варианты начала забегов в три часа ночи или в пять часов утра.



Летние Олимпийские игры—2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.