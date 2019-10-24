Власти Токио хотят провести олимпийский марафон ночью
Токио не хочет терять право проведения марафона и полумарафона на летних Олимпийских играх—2020. Ранее сообщалось, что забеги могут быть перенесены в Саппоро из-за ожидающейся жары в столице Японии.
Власти столицы готовы рассмотреть возможность переноса стартов марафона и полумарафона на ночь. Таким образом, атлеты будут защищены от жары. Финиш марафона состоится утром. Об этом сообщает Kyodo.
Отмечается, что к рассмотрению могут быть предложены варианты начала забегов в три часа ночи или в пять часов утра.
Летние Олимпийские игры—2020 пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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