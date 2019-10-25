Женская сборная России по хоккею на траве проиграла Австралии в отборе на ОИ

Женская сборная России по хоккею на траве проиграла команде Австралии в первом отборочном матче на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). Игра, состоявшаяся в Перте (Австралия), завершилась победой хозяек со счётом 4:2.

Хоккей на траве. Отбор на Олимпиаду-2020. Первый матч. Перт, Австралия

Австралия — Россия — 4:2 (2:1, 0:0, 1:1, 1:0).

В составе сборной России голами отличились Богдана Садовая и Алина Халимова. Вторая встреча состоится завтра, 26 октября. Победитель противостояния по сумме двух матчей завоюет путёвку на Олимпийские игры.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) золото завоевала команда Великобритании. Серебро досталось голландкам. Бронзовыми призёрами стали немки.