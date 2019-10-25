Олимпийский огонь Игр 2020 года прибудет в Японию 20 марта
Организационный комитет Олимпийских игр-2020 в Токио обнародовал детали прибытия олимпийского огня на территорию Японии.
Огонь по традиции зажгут в Олимпии. Это произойдёт 12 марта. После недели путешествия по Греции 19 марта на стадионе «Панатинаикос» в Афинах состоится церемония передачи огня. 20 марта олимпийский огонь специальным самолётом прибудет в префектуру Мияги.
С 20 по 25 марта огонь во время специальной церемонии побывает в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. Эстафета олимпийского огня начнётся с 26 марта и продлится 121 день.
Летние Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Участие в Играх примут 370-380 спортсменов и 260 специалистов с учётом ротации.
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