Сборная России по велоспорту на шоссе получила пять лицензий на Игры-2020

Российские спортсмены получили пять лицензий для участия в соревнованиях по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
Четыре олимпийские путёвки получила мужская сборная России, одну – женская команда. Олимпийскими видами велогонок на шоссе являются групповая гонка и индивидуальная гонка с раздельным стартом. Женская команда получила лицензию в групповую гонку. У мужчин три лицензии для участия в групповой гонке и одна — в гонке с раздельным стартом.
Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить количество лицензий до 15 декабря, затем UCI перераспределит оставшиеся места.
Российские спортсмены трижды становились чемпионами Олимпийских игр в велогонках на шоссе (1996, 2000, 2004).
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