В Саппоро согласовали место старта и маршрут олимпийского марафона

Марафонские забеги и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх в Токио будут стартовать и финишировать в городском парке Одори, расположенном в Саппоро, сообщает АР. Уличные старты легкоатлетов месяц назад были перенесены из Токио в северный город Саппоро, чтобы избежать летней жары в столице. Также на встрече оргкомитета Игр с представителями городской префектуры Саппоро был рассмотрен маршрут марафонов и соревнований по ходьбе.
Эти решения должны быть утверждены на заседании исполкома Международного олимпийского комитета в начале декабря.
Перенос марафона из Токио в Саппоро стал горячей темой для обсуждения в прошлом месяце, когда губернатор столицы Японии пытался оспорить соответствующее решение МОК. В Токио из-за жары предлагали начинать старты на рассвете, упрекая МОК в том, что о погоде было известно изначально. Кроме того МОК неоднократно хвалил подготовку Токио к борьбе с жарой.
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