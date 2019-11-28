Поздняков: видим предпосылки, чтобы команда была на ОИ-2020 под флагом РФ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что для участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) под российским флагом есть необходимые предпосылки.

«Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом. И мы видим к тому объективные предпосылки.

ОКР формирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут выступать на олимпийских аренах Токио. Согласно Олимпийской хартии, соревнования проводятся не между странами, а между спортсменами. Если в Пхёнчхане ОКР был отстранён, то сейчас нет никаких претензий ни со стороны МОК, ни со стороны ВАДА. Спортивное движение ОКР и какие-то его члены вне подозрений. Это означает, что нет никаких объективных препятствий для полноценного участия в Играх, за исключением спортсменов ВФЛА. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм в Токио», — цитирует Позднякова РИА «Новости».