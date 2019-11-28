Поздняков: нет препятствий для участия большинства российских спортсменов в ОИ

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что большинство российских спортсменов смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония). Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
«Международный олимпийский комитет выпустил пресс-релиз по ситуации с возможными санкциями в отношении России, в котором ещё раз подчеркнул, что спортивное движение, Олимпийский комитет России и его члены — вне каких-либо подозрений. Это означает, что нет объективных препятствий для общероссийских спортивных федераций (за исключением ВФЛА) и подавляющего большинства спортсменов и специалистов для полноценного участия в Олимпиаде», — цитирует Позднякова РИА «Новости».
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