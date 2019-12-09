Австралийский штат хочет подать заявку на проведение Олимпиады в 2032 году

Штат Квинсленд (Австралия) намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, если получит финансовую поддержку со стороны властей. Об этом сообщила премьер-министр штата Анастейша Палащук.

В заявочную кампанию войдут город Брисбен и курортные зоны в Голд-Кост и Саншайн-Кост.

«Это не просто несколько недель спортивных событий. Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года может изменить ситуацию и на 20 лет увеличить темп развития нашего штата. В связи с этим кабинет министров решил продолжить работу по проведению Игр. Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнёрами, чтобы обеспечить финансовую поддержку, которая нам необходима на всех уровнях», — приводит слова Палащук Reuters.

В Австралии Олимпийские игры проходили дважды: в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м — в Сиднее.