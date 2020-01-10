Россияне Марков и Мартышев завоевали олимпийские лицензии в конном спорте

Российские троеборцы Александр Марков и Валерий Мартышев завоевала лицензии на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония) в личном зачёте, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России. Всадники заняли два первых места в олимпийском рейтинге группы С, опубликованном Международной федерацией конного спорта.



В зачёт шли четыре лучших результата 2019 года на турнирах категории 4 и 5 звёзд, являющихся квалификационными. Марков в паре с Лидером занял первое место (176 баллов), Валерий Мартышев на Праймеро стал вторым (159 баллов), опередив ближайшего преследователя – представителя Чехии Милослава Приходу на 18 очков.



Для российских всадников это будут вторые Олимпийские игры в карьере: Марков выступал в 2016 году в Рио-де-Жанейро, Мартышев – в 2008 году в Пекине.

У сборной России по троеборью остаются шансы быть представленной на Олимпиаде в качестве композитной команды. Решение по этому вопросу FEI примет 17 февраля.