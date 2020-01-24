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Глава РУСАДА Ганус оценил вероятность пропуска Олимпиады российскими легкоатлетами

Глава РУСАДА Ганус оценил вероятность пропуска Олимпиады российскими легкоатлетами
Летняя Олимпиада 0

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что оценивает вероятность пропуска Олимпийских игр 2020 года российскими легкоатлетами как реальную.

«То, что происходит в лёгкой атлетике сейчас, из ряда вон выходящее. Приостановлена деятельность ВФЛА на международном уровне. Доступ спортсменов к соревнованиям международного уровня приостановлен. Нарушаются права наших спортсменов. Конференция ВФЛА будет 28 февраля, до неё было много времени, чтобы что-то изменить.

Мне Павел Колобков говорил, что не надо вмешиваться в деятельность общественных организаций. Но сейчас исключительная ситуация. Наши легкоатлеты могут не попасть на Олимпиаду, это реальная вероятность", — цитирует Гануса РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

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