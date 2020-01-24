Глава РУСАДА Ганус оценил вероятность пропуска Олимпиады российскими легкоатлетами

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что оценивает вероятность пропуска Олимпийских игр 2020 года российскими легкоатлетами как реальную.

«То, что происходит в лёгкой атлетике сейчас, из ряда вон выходящее. Приостановлена деятельность ВФЛА на международном уровне. Доступ спортсменов к соревнованиям международного уровня приостановлен. Нарушаются права наших спортсменов. Конференция ВФЛА будет 28 февраля, до неё было много времени, чтобы что-то изменить.

Мне Павел Колобков говорил, что не надо вмешиваться в деятельность общественных организаций. Но сейчас исключительная ситуация. Наши легкоатлеты могут не попасть на Олимпиаду, это реальная вероятность", — цитирует Гануса РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.