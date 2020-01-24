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Пахноцкая: скорее всего, РУСАДА проиграет ВАДА в суде

Пахноцкая: скорее всего, РУСАДА проиграет ВАДА в суде
Другие / Прочие виды спорта 0

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая выразила мнение, что шансов на благополучный исход спора РУСАДА с ВАДА в Спортивном арбитражном суде нет.

«Думаю, что дело будет проиграно», — цитирует Пахноцкую «Интерфакс-Россия».

При этом она подчеркнула, что РУСАДА продолжит выполнять свои функции, несмотря на исход спора.

«РУСАДА продолжит проводить тестирования, проводить расследования, образовательные семинары», — добавила Пахноцкая.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

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