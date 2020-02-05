Глава оргкомитета Олимпиады-2020 обеспокоен ситуацией с коронавирусом

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио Тосиро Муто отреагировал на ситуацию с коронавирусом, который может поставить под угрозу проведение соревнований. По состоянию на 5 февраля в Китае число заразившихся коронавирусом составляет более 24 тыс. человек. Общее число погибших составляет 490 человек.
«Я серьёзно обеспокоен. Надеюсь, ситуация разрешится как можно скорее», — приводит слова Муто Reuters.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил, что власти страны предпримут все необходимые меры для уменьшения влияния вируса на подготовку и проведение Олимпиады, которая стартует 24 июля. Глава Олимпийской деревни Сабуро Кавабути выразил надежду, что Игры пройдут спокойно и коронавирус никак не скажется на участниках соревнований и болельщиках.
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