Российский тренер сборной Китая по скалолазанию рассказал о ситуации с коронавирусом

Россиянин Евгений Вайцеховский, являющийся тренером сборной Китая по скалолазанию, рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом на подготовку команды.

«Ребята национальной сборной готовятся на тренировочной базе в Пекине. Команда живёт здесь. В город выходят лишь два человека за продуктами. Изначально эти меры ввели на 10 дней, но потом продлили. Остальные спортсмены отдыхают в связи с каникулами в школах и университетах.

Сложностей нет. Лично я никаких дополнительных ограничений для команды не устанавливаю. Просто за пределы тренировочной базы не выходим, но это и не критично. Немного скучно, конечно, но мы надеемся, что скоро карантин завершится и можно будет выйти, например в кино. А в целом на базе достаточно просторно, даже есть небольшой лесок. Условия проживания комфортные – гостиница, столовая, два тренировочных зала. А через неделю уже на основном уличном скалодроме станет не холодно лазить.

Так как семья со мной, конечно, немного переживаю, чтоб никто не заразился каким-нибудь банальным ОРВИ. Ситуацию держат на контроле – два раза в день проверяют температуру, введён масочный режим. Если у кого-то обнаруживается простуда, то отправляют в больницу на проверку, а там уже можно и серьёзное что-то подцепить. Принимаем меры предосторожности. В комнатах часто моем полы, воздух обрабатываем, чтоб меньше патогенной микрофлоры летало. Создаём благоприятные условия для сохранения иммунитета. Регулярно слежу за официальными сводками министерства здравоохранения КНР. Считаю, ситуация под контролем. И, судя по динамике цифр, в середине месяца всё пойдёт на спад", — цитирует тренера официальный сайт Федерации скалолазания России.