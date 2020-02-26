Организаторы ОИ-2020: предпримем меры, чтобы провести безопасные Игры

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио созвали пресс-конференцию, чтобы ответить члену Международного олимпийского комитета (МОК) Дику Паунду, который ранее заявил, что из-за коронавируса окончательное решение по поводу проведения Игр будет принято через три месяца.
«Мы продолжаем подготовку к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в соответствии с графиком. В настоящее время, по общему мнению, трудно предсказать ситуацию с развитием коронавирусной инфекции, но мы предпримем меры, чтобы провести безопасные Олимпийские и Паралимпийские игры.
Мы никогда не слышали, что вопрос о проведении игр будет решаться в конце мая. Мы уточнили и получили ответ, что это не является официальной позицией МОК», — цитирует главу оргкомитета Тоширо Муто АР.
Начавшаяся в конце декабря 2019 года в Китае вспышка коронавируса широко распространилась по миру. Число заразившихся превысило 80 тыс. человек. Сообщается о 2715 летальных исходах. Пять смертей в Японии связаны с этим вирусом.
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