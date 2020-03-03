Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса
Летние Олимпийские игры, проведение которых находится под вопросом из-за эпидемии коронавируса, могут перенести на конец 2020 года. Об этом сообщает Reuters.
«По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр», – сказала министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.
На сегодняшний день число заражённых коронавирусом в Японии составляет более 900 человек. Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей. В качестве альтернативы рассматривалась трансляция Игр только в телевизионном режиме.
По запланированному графику Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Читайте также
- 3 марта 2020
-
12:23
- 2 марта 2020
-
07:14
- 28 февраля 2020
-
19:53
-
18:58
-
17:50
- 27 февраля 2020
-
13:37
-
12:42
- 26 февраля 2020
-
19:31
- 25 февраля 2020
-
18:18
-
14:11
- 17 февраля 2020
-
10:56
- 6 февраля 2020
-
16:12
- 5 февраля 2020
-
13:42
- 24 января 2020
-
16:48
-
10:46
- 13 января 2020
-
18:39
-
18:24
-
15:56
- 10 января 2020
-
11:16
- 30 декабря 2019
-
09:22
- 24 декабря 2019
-
17:16
-
12:52
- 20 декабря 2019
-
02:15
-
01:02
- 15 декабря 2019
-
10:06
- 12 декабря 2019
-
16:47
- 11 декабря 2019
-
11:01
- 9 декабря 2019
-
10:41
- 7 декабря 2019
-
17:16
- 5 декабря 2019
-
10:19
- 4 декабря 2019
-
19:05
-
14:38
-
00:56
- 3 декабря 2019
-
22:41
-
21:47
Партнерский контент