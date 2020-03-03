Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры, проведение которых находится под вопросом из-за эпидемии коронавируса, могут перенести на конец 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

«По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр», – сказала министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусом в Японии составляет более 900 человек. Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей. В качестве альтернативы рассматривалась трансляция Игр только в телевизионном режиме.

По запланированному графику Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.