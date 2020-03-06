ВОЗ обсудила с международными федерациями возможность проведения ОИ-2020 без зрителей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в режиме телефонной конференции обсудила с представителями международных спортивных федераций возможность проведения предстоящих летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает The New York Times.
Во время разговора стороны обсудили «наихудший вариант развития событий относительно Олимпийских игр, а также риски и выгоды, связанные с их проведением без болельщиков». Телефонная конференция прошла на минувшей неделе в режиме анонимности.
По данным издания, проведение Олимпиады без зрителей и возмещение стоимости уже приобретённых билетов болельщикам может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в $ 850 млн.
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