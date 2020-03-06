Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

ВОЗ обсудила с международными федерациями возможность проведения ОИ-2020 без зрителей

ВОЗ обсудила с международными федерациями возможность проведения ОИ-2020 без зрителей
Олимпиада 2020 0

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в режиме телефонной конференции обсудила с представителями международных спортивных федераций возможность проведения предстоящих летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает The New York Times.

Во время разговора стороны обсудили «наихудший вариант развития событий относительно Олимпийских игр, а также риски и выгоды, связанные с их проведением без болельщиков». Телефонная конференция прошла на минувшей неделе в режиме анонимности.

По данным издания, проведение Олимпиады без зрителей и возмещение стоимости уже приобретённых билетов болельщикам может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в $ 850 млн.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020