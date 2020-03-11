Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за эпидемии коронавируса, сообщает Daily Mail.
По данным источника, член японского оргкомитета Харуюки Такахаши не исключил вероятности переноса турнира на два года из-за коронавируса. Этот вариант более вероятен, чем полная отмена Олимпийских игр 2020 года, что повлечёт финансовые последствия для Международного олимпийского комитета.
Ранее исполнительный совет МОК заявил о полной уверенности в успешном проведении Олимпийских игр в Токио в ранее установленные даты: с 24 июля по 9 августа.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек.
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