Синхронистка Голядкина: готовы выступить без зрителей, лишь бы Игры прошли в срок

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала о подготовке сборной России к Олимпийским играм в Токио в условиях, когда многие соревнования отменяются из-за угрозы коронавируса.
«Тренировочный процесс идет в обычном режиме. Мы не отвлекаемся на информационный фон, но, конечно, хочется, чтобы всё это побыстрее закончилось и наш спортивный календарь стал предсказуемым. В данный момент мы готовимся к чемпионату Европы в Будапеште. Он намечен на конец мая, и его пока не отменили. Верим, что вспышки COVID-19 пройдут к этому моменту. Перед Олимпийскими играми нам нужна соревновательная практика. Всё-таки постоянные тренировки — это тяжело.
Подготовка к Олимпиаде — это тяжелейший четырёхлетний цикл. Поэтому любой спортсмен, который готовится к Играм-2020, не представляет, как можно перенести их на 2021-й или 2022 год. Поэтому мы готовы выступить и без зрителей. Самое главное, чтобы Игры прошли в ранее оговоренный срок. Безусловно, без болельщиков не будет той атмосферы праздника, но сейчас выбирать не приходится», — приводят слова Голядкиной «Известия».
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