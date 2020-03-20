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Британская олимпийская ассоциация опубликовала заявление по поводу проведения ОИ-2020

Британская олимпийская ассоциация опубликовала заявление по поводу проведения ОИ-2020
Олимпиада 2020 / Академическая гребля 0

Британская олимпийская ассоциация (БОА) отреагировала на планы Международного олимпийского комитета (МОК) и властей Японии провести Олимпийские игры 2020 года в Токио в срок, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

«Для нас очевидно, что нельзя рисковать здоровьем и благополучием спортсменов. Прекрасно осознаём, что спорт имеет второстепенное значение, когда речь идёт о здоровье и благополучии населения. После переговоров с МОК, представителями спортсменов, федерациями и национальными олимпийскими комитетами мы полны решимости вместе найти наиболее подходящее решение относительно Олимпийских игр 2020 года», – говорится в заявлении БОА.

Пока неизвестно, состоятся ли Олимпийские игры в запланированные сроки. Ранее в Японию был доставлен олимпийский огонь.

В Японии встретили олимпийский огонь
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