В Японии встретили олимпийский огонь

В Японии состоялась официальная церемония встречи олимпийского огня, который был доставлен из Греции. Самолёт с олимпийским огнём прилетел на военно-воздушную базу Мацусима.

«Надежда начала освещать наш путь в Японии. Теперь олимпийский огонь будет выставлен в регионе Тохоку. Это — один из самых наиболее пострадавших регионов от землетрясения в 2011 году», — говорится в «твиттере» Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Игр.

Далее эстафету олимпийского огня примут трёхкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида и трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура. Изначально предполагалось, что они примут участие в церемонии передачи огня в Греции, но из-за угрозы распространения коронавируса было решено отказаться от проведения мероприятия.