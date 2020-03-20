В Японии встретили олимпийский огонь

В Японии состоялась официальная церемония встречи олимпийского огня, который был доставлен из Греции. Самолёт с олимпийским огнём прилетел на военно-воздушную базу Мацусима.
«Надежда начала освещать наш путь в Японии. Теперь олимпийский огонь будет выставлен в регионе Тохоку. Это — один из самых наиболее пострадавших регионов от землетрясения в 2011 году», — говорится в «твиттере» Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Игр.
Далее эстафету олимпийского огня примут трёхкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида и трёхкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура. Изначально предполагалось, что они примут участие в церемонии передачи огня в Греции, но из-за угрозы распространения коронавируса было решено отказаться от проведения мероприятия.
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