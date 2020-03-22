Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

Источник: организаторы Олимпиады в Токио готовятся к переносу турнира

Источник: организаторы Олимпиады в Токио готовятся к переносу турнира
Олимпиада 2020 0

Летние олимпийские игры в Токио могут быть перенесены в связи с мировой пандемией коронавируса. Организаторы уже обсуждают такой вариант между собой, сообщает Reuters.

При этом позиция организаторов отличается от мнения правительства Японии, которое неоднократно заявляла о желании провести Игры в установленный срок.

«Нас попросили спрогнозировать развитие событий при варианте с переносом игр. Мы разработали несколько альтернативных сценариев, которые различаются в зависимости от срока, на который могут перенести Игры», — сообщил один из источников Reuters.

По словам информатора, рассматриваются варианты с переносом Игр на месяц, 45 дней, год или же два года. Также возможно проведение соревнований без зрителей.

Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее ряд национальных олимпийских комитетов попросили МОК перенести соревнования из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших.

Президент МОК Бах: отмена Олимпиады не станет справедливым решением
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020