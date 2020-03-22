Источник: организаторы Олимпиады в Токио готовятся к переносу турнира

Летние олимпийские игры в Токио могут быть перенесены в связи с мировой пандемией коронавируса. Организаторы уже обсуждают такой вариант между собой, сообщает Reuters.



При этом позиция организаторов отличается от мнения правительства Японии, которое неоднократно заявляла о желании провести Игры в установленный срок.



«Нас попросили спрогнозировать развитие событий при варианте с переносом игр. Мы разработали несколько альтернативных сценариев, которые различаются в зависимости от срока, на который могут перенести Игры», — сообщил один из источников Reuters.

По словам информатора, рассматриваются варианты с переносом Игр на месяц, 45 дней, год или же два года. Также возможно проведение соревнований без зрителей.

Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее ряд национальных олимпийских комитетов попросили МОК перенести соревнования из-за коронавируса.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших.