Источник: организаторы Олимпиады в Токио готовятся к переносу турнира

Летние олимпийские игры в Токио могут быть перенесены в связи с мировой пандемией коронавируса. Организаторы уже обсуждают такой вариант между собой, сообщает Reuters.
При этом позиция организаторов отличается от мнения правительства Японии, которое неоднократно заявляла о желании провести Игры в установленный срок.
«Нас попросили спрогнозировать развитие событий при варианте с переносом игр. Мы разработали несколько альтернативных сценариев, которые различаются в зависимости от срока, на который могут перенести Игры», — сообщил один из источников Reuters.
По словам информатора, рассматриваются варианты с переносом Игр на месяц, 45 дней, год или же два года. Также возможно проведение соревнований без зрителей.
Олимпийские игры — 2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее ряд национальных олимпийских комитетов попросили МОК перенести соревнования из-за коронавируса.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших.
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