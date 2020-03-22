Олимпийский чемпион по плаванию призвал Баха перенести Олимпиаду

Обладатель трёх золотых олимпийских медалей, многократный чемпион мира на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем и 200 м вольным стилем немецкий пловец Михаэль Гросс обратился с открытым письмом к олимпийскому чемпиону по фехтованию президенту МОК Томасу Баху с просьбой перенести Олимпиаду.

«Дорогой Томас, мы оба пережили бойкот Олимпиады-1980. Для многих спортсменов, наших ровесников, олимпийской мечте пришёл конец — раз и навсегда.

На этот раз речь идёт о том, чтобы сохранить олимпийскую мечту для многих спортсменов, отложив игры на 2021 или 2022 год. Проведение Игр прямо сейчас, в 2020 году, будет несправедливым!

Многие спортсмены не могут тренироваться или могут, но не в полном объёме, квалификация не завершена во многих видах спорта, глобальная антидопинговая система находится в состоянии застоя и т. д. Это создаёт несправедливые условия. Сейчас перенос Игр снимет давление со всех. Сейчас есть нечто более важное, чем Олимпиада», — приводит текст письма Гросса Swimming World.