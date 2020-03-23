Австралия не сможет собрать команду на ОИ-2020

Олимпийский комитет Австралии вслед за Канадой выступил с заявлением, в котором говорится, что в имеющихся условиях в связи с пандемией коронавируса они не смогут собрать команду к летней Олимпиаде в Японии и будут готовиться к проведению турнира через год.

«Олимпийский комитет Австралии провёл телеконференцию исполнительного комитета сегодня утром и единогласно решил, что австралийская команда не может быть собрана в изменяющихся условиях как в стране, так и за границей.

МОК утвердил ключевые принципы, в соответствии с которыми здоровье спортсменов должно быть на первом месте. Наше решение отражает эти принципы.



Однозначно Игры не могут быть проведены в июле. Наши спортсмены были великолепны в своём позитивном отношении к тренировкам и подготовке, но стресс и неуверенность, вызванные пандемией коронавируса, делают подготовку чрезвычайно сложной», — говорится в опубликованном заявлении.



На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Австралия заняла 8-е место в общекомандном зачёте, завоевав 29 наград. Всего от них тогда участвовал 421 спортсмен.