Канада не будет отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский комитет Канады выступил с заявлением о том, что не будет отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, требуя её переноса на год из-за пандемии коронавируса, сообщает CBC.

«Канадские комитеты приняли решение не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года и настоятельно призывают Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год.

Коронавирус и его сопутствующие риски для наших спортсменов создают для них небезопасные условия, а здоровье и безопасность их семей выходят на первый план. Борьба с распространением вируса должна быть нашей первостепенной задачей. Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта», — говорится в заявлении.

На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году канадские спортсмены завоевали 22 награды. Всего от них участвовало 314 спортсменов.