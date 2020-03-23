Канада не будет отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский комитет Канады выступил с заявлением о том, что не будет отправлять спортсменов на летнюю Олимпиаду 2020 года, требуя её переноса на год из-за пандемии коронавируса, сообщает CBC.
«Канадские комитеты приняли решение не отправлять команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года и настоятельно призывают Международный олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на один год.
Коронавирус и его сопутствующие риски для наших спортсменов создают для них небезопасные условия, а здоровье и безопасность их семей выходят на первый план. Борьба с распространением вируса должна быть нашей первостепенной задачей. Мы переживаем разгар глобального кризиса в области здравоохранения, который гораздо важнее спорта», — говорится в заявлении.
На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году канадские спортсмены завоевали 22 награды. Всего от них участвовало 314 спортсменов.
- 23 марта 2020
-
06:08
-
05:43
- 22 марта 2020
-
22:16
-
21:39
-
17:54
-
12:46
-
11:47
-
11:17
-
10:05
- 21 марта 2020
-
23:23
-
22:31
-
21:07
-
10:14
-
00:43
- 20 марта 2020
-
21:36
-
10:44
-
10:13
-
09:17
- 19 марта 2020
-
13:22
-
10:13
-
09:36
- 18 марта 2020
-
16:21
-
13:34
-
13:03
- 17 марта 2020
-
20:22
-
17:43
-
12:55
-
12:01
-
00:21
- 16 марта 2020
-
23:10
-
19:14
-
14:44
-
13:24
-
12:07
- 15 марта 2020
-
18:09