В МОК ответили на слова Паунда о переносе Олимпиады-2020

В Международном олимпийском комитете заявили, что член МОК Дик Паунд по-своему интерпретировал заявление организации по поводу возможного проведения или переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио. Паунд заявил, что решение об отсрочке Олимпиады из-за коронавируса уже принято, Игры в Японии не начнутся 24 июля. Однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что слова о переносе являются личной оценкой Паунда, решения о переносе ещё не было.

«Каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполкома МОК, которое было объявлено вчера», — приводит слова представителя МОК «Р-Спорт».

Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.