НОК США призвал перенести Олимпиаду-2020

Национальный олимпийский комитет США после опроса спортсменов сборной призвал Международный олимпийский комитет перенести Олимпийские игры 2020 года в Токио на более поздний срок, сообщается на официальном сайте НОК.
«Становится ясно, что вариант переноса является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы убедиться, что Игры будут проведены в безопасных и равных условиях для всех участников», — говорится в заявлении НОК США.
Проведение запланированных на лето 2020 года Олимпийских игр оказалось под вопросом в связи с пандемией коронавируса. Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпиаде будет принято в течение четырёх недель. При этом ряд Национальных олимпийских комитетов призвал МОК перенести Игры, которые были запланированы на период с 24 июля по 9 августа, на год.
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