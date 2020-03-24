Исинбаева обратилась к спортсменам и болельщикам в связи с переносом Олимпийских игр

Бывшая легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева прокомментировала перенос Олимпийских игр 2020 года. Ранее стало известно, что власти Японии согласовали с МОК перенос Олимпиады на 2021 год.
«Ну вот и ясность появилась! Сегодня официально стало известно, что Олимпийские игры в Токио 2020 перенесли на следующий год.
Официальная дата проведения ОИ ещё не определена, предстоит процесс обсуждения дат с международными федерациями и Национальными олимпийскими комитетами. Известно лишь то, что Игры должны состояться раньше лета 2021-го.
Дорогие спортсмены, я точно знаю, что вы сейчас чувствуете и как переживаете эту новость. Ждать ещё целый год до выступления на Олимпиаде кажется бесконечно долго и даже мучительно, но давайте постараемся извлечь позитивные моменты из этой сложной ситуации.
Во-первых, появилась ясность! Во-вторых, у вас с тренерами появилось время для пересмотра своей подготовки и проработки нового тренировочного плана! Ну и в-третьих, Игры точно будут, их никто не отменял, вопрос времени!
Важно понимать, что спортсмены всего мира сегодня находятся в равных условиях, в одинаково сложных и ни у кого ни перед кем нет никаких преимуществ.
Решение о переносе ОИ было сделано в первую очередь в интересах спортсменов.
Так что, дорогие спортсмены, зрители, уже купившие билеты на ОИ, набираемся терпения, следим за своим здоровьем, соблюдаем социальную дистанцию, выполняем рекомендации ВОЗ и не паникуем», — написала Исинбаева в своём аккаунте в «Инстаграме».
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