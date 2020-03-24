МОК опубликовал заявление по поводу переноса Олимпиады в Токио на 2021 год

Международный олимпийский комитет и Организационный комитет Олимпийских игр в Токио 2020 года опубликовали совместное заявление на тему переноса Олимпиады, изначально запланированной на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Игры на 2021 год, а президент МОК Томас Бах согласился с идеей.

«В нынешних обстоятельствах, основываясь на информации, предоставляемой Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к заключению, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны состояться после 2020 года, но не позже лета 2021 года, чтобы можно было обеспечить здоровье спортсменов, всех, кто причастен к Олимпийским играм, и международного сообщества», — сказано в заявлении МОК.