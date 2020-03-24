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Матыцин: решение о переносе ОИ-2020 отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей

Матыцин: решение о переносе ОИ-2020 отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей
Олимпиада 2020 0

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал перенос Олимпийских игр 2020 года. Ранее стало известно, что власти Японии согласовали с Международным олимпийским комитетом перенос Игр из-за пандемии коронавируса.

«Минспорт России с уважением относится к решению о переносе Олимпийских игр в Токио, которое сегодня приняли МОК и правительство Японии. Надеюсь, это решение позволит сохранить целостность спорта и олимпийского движения. В условиях неопределённости, связанной с развитием пандемии COVID-19, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей. Здоровье и безопасность людей — главный приоритет для всех.

Министерство спорта России находится в оперативном контакте с Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями, и в ближайшее время будет выработан план дальнейших действий. Наша основная задача — обеспечить непрерывность учебно-тренировочного процесса российских спортсменов в сложившейся ситуации. Минспорт России в рамках своей компетенции сделает всё, чтобы минимизировать негативные последствия для подготовки наших спортсменов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

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