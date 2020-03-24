Матыцин: решение о переносе ОИ-2020 отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал перенос Олимпийских игр 2020 года. Ранее стало известно, что власти Японии согласовали с Международным олимпийским комитетом перенос Игр из-за пандемии коронавируса.
«Минспорт России с уважением относится к решению о переносе Олимпийских игр в Токио, которое сегодня приняли МОК и правительство Японии. Надеюсь, это решение позволит сохранить целостность спорта и олимпийского движения. В условиях неопределённости, связанной с развитием пандемии COVID-19, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей. Здоровье и безопасность людей — главный приоритет для всех.
Министерство спорта России находится в оперативном контакте с Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями, и в ближайшее время будет выработан план дальнейших действий. Наша основная задача — обеспечить непрерывность учебно-тренировочного процесса российских спортсменов в сложившейся ситуации. Минспорт России в рамках своей компетенции сделает всё, чтобы минимизировать негативные последствия для подготовки наших спортсменов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.
- 24 марта 2020
-
20:00
-
19:48
-
19:09
-
18:05
-
17:46
-
16:52
-
16:41
-
16:16
-
16:01
-
15:52
-
15:24
-
11:46
-
11:15
-
10:51
-
10:47
-
10:29
-
09:22
-
07:55
- 23 марта 2020
-
20:49
-
19:16
-
16:48
-
15:04
-
14:02
-
13:20
-
10:00
-
09:42
-
09:12
-
06:08
-
05:43
- 22 марта 2020
-
22:16
-
21:39
-
17:54
-
12:46
-
11:47
-
11:17