Оргкомитет Олимпиады в Токио подтвердил новые сроки проведения Игр

Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа 2021 года. Соответствующие даты официально объявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори. Завершатся Олимпийские игры 8 августа, а Паралимпийские — 5 сентября.

По словам Мори, договорённость об этом была достигнута по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтёров и зрителей», — приводит его слова ТАСС.

Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также из-за угрозы распространения коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 34 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 155 тыс.