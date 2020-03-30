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Глава ОКР: квоты, уже завоёванные российскими спортсменами на ОИ, остаются в силе

Глава ОКР: квоты, уже завоёванные российскими спортсменами на ОИ, остаются в силе
Олимпиада 2020 0

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал утверждённые сегодня новые даты проведения Олимпиады в Токио — с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Смещение дат проведения Церемоний открытия и закрытия Игр ровно на год даёт всей Олимпийской семье — спортсменам, тренерам, представителям федераций и нашим преданным болельщикам — такую важную на данный момент определённость. Перенос сроков был необходим в первую очередь для обеспечения здоровья и безопасности спортсменов, а также для координации с международными спортивными календарями, которые, все без исключения, претерпевают кардинальные изменения.

Сейчас нас ждёт большая работа. Понимание в вопросе сроков проведения Олимпиады в Токио позволит ОКР и всем спортивным федерациям скорректировать планы подготовки кандидатов в олимпийскую команду России к предстоящим Играм. Важно отметить, что все итоги квалификационных соревнований и квоты, уже завоеванные нашими спортсменами, остаются в силе.

Со стороны ОКР мы продолжим оказывать всё необходимое содействие нашим спортивным федерациям и олимпийцам для создания оптимальных условий подготовки в новых реалиях. На ближайшее время это наш приоритет наравне с обеспечением защиты прав и отстаиванием интересов российских спортсменов. Мы сможем утвердить и приступить к полноценной реализации планов, как только будут сняты ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Оргкомитет Олимпиады в Токио подтвердил новые сроки проведения Игр
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