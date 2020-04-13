Томас Бах: перенос Олимпиады в Токио обойдётся МОК в несколько сотен миллионов долларов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год обойдётся организации в несколько сотен миллионов долларов.
«Точную стоимость переноса нельзя предсказать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас.
Главным приоритетом, конечно, остаётся здоровье атлетов и каждого, кто причастен к Играм, и сдерживание вируса. Мы будем использовать это как базис для каждого будущего решения», – приводит слова Баха Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Напомним, изначально летняя Олимпиада 2020 года была запланирована на период с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на другие даты — с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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