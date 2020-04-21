Олег Матыцин: пандемия коронавируса не повлияет на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2021

Министр спорта России Олец Матыцин ответил, повлияет ли подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, с учётом всемирного распространения коронавируса.



«Абсолютно уверен, основываясь на мнениях наших учёных, что процесс подготовки спортсменов не пострадает, учитывая, что Олимпийские игры перенесены на июль 2021 года, а международные старты по другим видам состоятся не ранее осени. Уверен, совместно с руководством федераций и тренерами наши спортсмены будут достойно выступать на всех стартах», — заявил Олег Матыцин в эфире Первого канала.



Напомним, игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на следующий год.