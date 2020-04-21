Олег Матыцин: пандемия коронавируса не повлияет на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2021
Министр спорта России Олец Матыцин ответил, повлияет ли подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, с учётом всемирного распространения коронавируса.
«Абсолютно уверен, основываясь на мнениях наших учёных, что процесс подготовки спортсменов не пострадает, учитывая, что Олимпийские игры перенесены на июль 2021 года, а международные старты по другим видам состоятся не ранее осени. Уверен, совместно с руководством федераций и тренерами наши спортсмены будут достойно выступать на всех стартах», — заявил Олег Матыцин в эфире Первого канала.
Напомним, игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на следующий год.
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