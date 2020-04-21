Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

Олег Матыцин: пандемия коронавируса не повлияет на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2021

Олег Матыцин: пандемия коронавируса не повлияет на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2021
Олимпиада 2020 0

Министр спорта России Олец Матыцин ответил, повлияет ли подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио, с учётом всемирного распространения коронавируса.

«Абсолютно уверен, основываясь на мнениях наших учёных, что процесс подготовки спортсменов не пострадает, учитывая, что Олимпийские игры перенесены на июль 2021 года, а международные старты по другим видам состоятся не ранее осени. Уверен, совместно с руководством федераций и тренерами наши спортсмены будут достойно выступать на всех стартах», — заявил Олег Матыцин в эфире Первого канала.

Напомним, игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на следующий год.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020