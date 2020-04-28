Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году

По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль. Напомним, изначально Олимпиада была запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021 года.
«В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом.
Но если Олимпиада будет проведена после победы мира над вирусом, это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр», — приводит слова чиновника Nikkan Sports.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 211 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 922 тыс.
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