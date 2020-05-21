Президент МОК объяснил, почему Олимпиаду нельзя будет перенести ещё раз

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что понимает, почему летнюю Олимпиаду в Токио придётся отменить, если её не удастся провести в 2021 году.

Напомним, изначально Олимпиада должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021 года. В оргкомитете ОИ уже говорили, что Игры надо будет отменить в случае невозможности проведения мероприятия в 2021-м.

«Откровенно говоря, я понимаю это, потому что нельзя же всё время нанимать 3—5 тысяч человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределённости. Я понимаю этот подход наших японских партнёров.

Надо быть готовым к разным сценариям, которые могут потребоваться для организации Игр. Это касается мер здравоохранения. Возможно, потребуется карантин для спортсменов, для части спортсменов, для других участников Игр», — цитирует Баха ВВС.