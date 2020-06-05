Организаторы ОИ-2020 отменили церемонию начала обратного отсчёта до старта турнира

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио приняли решение отменить церемонию начала обратного отсчёта до старта турнира, которая была запланирована на 23 июля, сообщает Wtvbam со ссылкой на японский телеканал NHK.



«Мы не можем себе позволить провести настолько масштабное мероприятие в это время, так как по-прежнему сохраняется риск распространения коронавируса», — отметил один из членов организационного комитета Игр.



Ранее стало известно, что правительство Японии и организационный комитет Игр рассматривают возможность упрощённого проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Изначально Игры должны были пройти в июле-августе 2020 года, но их перенесли на те же даты в 2021 году. Из-за риска распространения коронавируса будет рассмотрена возможность сокращения числа участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. Также могут сократить количество зрителей.

Олимпиада в Токио может пройти в упрощённом варианте