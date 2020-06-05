Окончательное решение о проведении ОИ-2020 примут весной будущего года

Один из шести вице-президентов оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо заявил, что окончательное решение о проведении турнира будет принято не раньше весны будущего года.



«Нашей главной целью будет определиться с составами команд к марту будущего года. Оргкомитет должен будет принять определённое решение к этому времени. До сих пор существует много неясных моментов и непонятно, какой будет ситуация с коронавирусом будущим летом. Пока ещё слишком рано утверждать, проведём мы Олимпийские игры или нет», — приводит слова Эндо японское агентство новостей Kyodo.



Ранее стало известно, что организаторы ОИ-2020 отказались от проведения церемонии начала обратного отсчёта до старта турнира из-за риска распространения коронавируса.

Организаторы ОИ-2020 отменили церемонию начала обратного отсчёта до старта турнира