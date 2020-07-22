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Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году

Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году
Олимпиада 2020 0

По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если пандемия коронавируса сделает невозможным проведение состязаний со зрителями на трибунах. Напомним, изначально Олимпиада была запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на лето 2021 года.

«Если случится так, что возможно только такое [проведение Игр без зрителей], то придётся думать. В этом случае, возможно, встанет вопрос об отмене», — приводит слова Мори NHK.

Сообщается, что 66% опрошенных жителей Японии считают, что Олимпиаду нужно отложить (35%) либо вовсе отменить (31%), и только 26% выступают за проведение Игр в назначенное время: с 23 июля 2021 года.

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