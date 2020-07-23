Светлана Хоркина предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на новость о возможной отмене Олимпиады в Токио. Напомним, изначально Игры должны были состояться в июле-августе 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на те же даты в 2021 году.
«Соревнование вселенского масштаба, коей является Олимпиада, немыслимо без зрителей. Это ведь не только поддержка спортсменов, но и финансово-экономическая составляющая турнира. Очень сложная ситуация.
Я хорошо понимаю опасения оргкомитета Олимпиады, столкнувшись с подобной проблемой, но во всероссийском масштабе. И, может, будет логично Игры также провести онлайн или вовсе от них отказаться.
Но для спортсменов, которые готовились к своей мечте, вдруг не поехать на Игры… Для кого-то они могут оказаться последними, для кого-то — первыми и последними… Это, конечно, трагедия», — приводит слова Хоркиной «Национальная служба новостей».
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