Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2020 / Новости /

Светлана Хоркина предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате

Светлана Хоркина предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате
Олимпиада 2020 / Спортивная гимнастика 0

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на новость о возможной отмене Олимпиады в Токио. Напомним, изначально Игры должны были состояться в июле-августе 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на те же даты в 2021 году.

«Соревнование вселенского масштаба, коей является Олимпиада, немыслимо без зрителей. Это ведь не только поддержка спортсменов, но и финансово-экономическая составляющая турнира. Очень сложная ситуация.

Я хорошо понимаю опасения оргкомитета Олимпиады, столкнувшись с подобной проблемой, но во всероссийском масштабе. И, может, будет логично Игры также провести онлайн или вовсе от них отказаться.

Но для спортсменов, которые готовились к своей мечте, вдруг не поехать на Игры… Для кого-то они могут оказаться последними, для кого-то — первыми и последними… Это, конечно, трагедия», — приводит слова Хоркиной «Национальная служба новостей».

Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году
Комментарии (0)
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020