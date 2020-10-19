Великобритания и США обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак

Британские и американские официальные лица даже назвали номер подразделения российской военной разведки, которое осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии.
В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года.
Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели «киберразведывательные» операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были отложены из-за вспышки коронавируса.
Официальные лица отказались сообщить конкретные подробности о нападениях или о том, были ли они успешными, но заявили, что они были нацелены на организаторов Игр, поставщиков, логистов и спонсоров.
«Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является очень умелым киберпротивником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, иллюстрирует, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России на самом деле», — сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.
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