Великобритания и США обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак

Британские и американские официальные лица даже назвали номер подразделения российской военной разведки, которое осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии.

В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели, начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года.

Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели «киберразведывательные» операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были отложены из-за вспышки коронавируса.

Официальные лица отказались сообщить конкретные подробности о нападениях или о том, были ли они успешными, но заявили, что они были нацелены на организаторов Игр, поставщиков, логистов и спонсоров.

«Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничны и безрассудны. Мы осуждаем их самым решительным образом», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

«ФБР неоднократно предупреждало, что Россия является очень умелым киберпротивником, и информация, представленная в этом обвинительном заключении, иллюстрирует, насколько всепроникающей и разрушительной является кибердеятельность России на самом деле», — сказал заместитель директора ФБР Дэвид Боудич.