Правительство Японии отреагировало на информацию о кибератаках России на ОИ-2020

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като отреагировал на заявление Великобритании и США, которые обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак.
«Нам известно о заявлении правительства Великобритании. Наша страна проявляет большой интерес и занимается сбором информации и анализом всего, что относится к киберпространству.
Я хотел бы воздержаться от комментариев по каждому отдельному факту, информации о них и анализа. Нельзя игнорировать кибератаки, которые являются вредоносным действием, раскачивающим основы демократии», — приводит слова чиновника «Р-Спорт».
Напомним, британские и американские официальные лица назвали номер подразделения российской военной разведки, которое якобы осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии. В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года. Данные обвинения уже предъявлены подозреваемым. Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели «киберразведывательные» операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были отложены из-за вспышки коронавируса.
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