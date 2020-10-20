Оргкомитет Олимпиады-2020 прокомментировал информацию о кибератаках России

В оргкомитете Олимпиады в Токио прокомментировали заявление Великобритании и США, которые обвинили Россию в попытке сорвать ОИ-2020 с помощью кибератак.

«В свете организации Олимпиады мы ведём подготовку и принимаем меры. На цифровые платформы, принадлежащие оргкомитету, непрерывно совершаются атаки различного масштаба, но в последние годы ущерба, который мог бы оказать существенное влияние на работу, не было», — приводит заявление оргкомитета «Р-Спорт», ссылаясь на телеканал NHK.

Напомним, британские и американские официальные лица назвали номер подразделения российской военной разведки, которое якобы осуществляло кибератаки с целью не допустить проведения Олимпиады и Паралимпиады в столице Японии. В обвинительном заключении Министерства юстиции США говорится, что шесть членов подразделения сыграли ключевую роль в нападениях на цели начиная с зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и заканчивая французскими выборами 2017 года. Данные обвинения уже предъявлены подозреваемым. Британские официальные лица заявили, что хакеры также провели «киберразведывательные» операции против организаторов токийских Игр 2020 года, которые были отложены из-за вспышки коронавируса.